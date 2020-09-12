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Milletvekili Dülger’den 12 eylül mesajı

AK PARTİ KİLİS MİLLETVEKİLİ MUSTAFA HİLMİ DÜLGER, 12 EYLÜL ASKERİ DARBENİN YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.

KİLİS 12.09.2020, 15:27
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Milletvekili Dülger’den 12 eylül mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 12 Eylül askeri darbenin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen halen utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihine kara bir leke olarak kaldığını belirtti.

Dülger, “O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadesine ver verdi.

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