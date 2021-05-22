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Milletvekili Dülger esnafla bir araya geldi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

KİLİS 22.05.2021, 12:56
Milletvekili Dülger esnafla bir araya geldi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Milletvekili Dülger, gün boyu çarşı ve sokakları gezerek Kilisli esnaflar ile bir araya gelerek, sorun ve sıkıntılarını dinledi. Milletvekili Dülger, Esnaflar ile sohbet ederek, yaşanan pandemi sürecinde esnafın gösterdiği sabır ve kuralara uymaları nedeniyle teşekkür etti. Dülger, "Esnaflarımızı ziyaret ederek, şikayet ve önerilerini dinledik. Kıymetli esnaflarımızla içinde bulunduğumuz zorlu sürecin sıkıntılarının çözüm yollarını üzerinde konuştuk. Hep beraber elele vererek en kısa sürede normalleşmeye döneceğiz inşallah. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı işler bol kazançlar diler şükranlarımı sunarım” dedi.
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