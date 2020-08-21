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Mezar ziyaretine gelenlere korona denetimi
KİLİS BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AİLE KABRİSTANLIĞINI ZİYARETE GELENLERE MASKE DAĞITTI.
KİLİS 21.08.2020, 12:06
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Kilis Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından aile kabristanlığını ziyarete gelenlere maske dağıttı.
Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri Asri Mezarlığa aile kabristanlığını ziyaret etmek için gelen vatandaşların, korana virüse tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılarak, maskesi olmayanlara dağıtımı yapıldı.
Vatandaşlar Mezarlık girişinde kurulan belediyemizin dezenfektan noktasından da yararlanmaları sağlandı.
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