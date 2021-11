MESMAP Innova ödülleri sahiplerini buldu

Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (ATABDER) Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, MESMAP-7 Uluslararası Sempozyumu kapsamında ilk kez düzenlenen MESMAP INNOVA uluslararası-ödüllü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler AR-GE Proje Pazarı ve Sergisine Türkiye ve yurtdışından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, MESMAP-7 sempozyumu kapsamında, 20 Kasım 2021 tarihinde Torbalı Ticaret Odası sergi alanında düzenlenen MESMAP INNOVA uluslararası - ödüllü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler AR-GE Proje Pazarı ve Sergisine Türkiye ve yurtdışından yaklaşık 30 farklı firma, araştırma merkezi, üniversite ile sivil toplum kuruşu katıldığını belirtti.

Şekeroğlu, “ Etkinlikte ülkemizin dışında Tayland, Ukrayna, Hırvatistan ve Tunus gibi ülkelerden Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusundaki firmalar, üniversiteler ve araştırma kuruluşları ürünlerini ve çalışmalarını sergiledi. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde yenilikçi bitkisel ürünler ve uygulanabilir projeler Türkiye, Arnavutluk, Hindistan ve Ukrayna gibi ülkelerdeki seçkin üniversitelerde görevli uluslararası hakem kurulu tarafından değerlendirildi. MESMAP INNOVA yenilikçi ürün kategorisinde etkinliğe başvuran bitkisel ürünlerden; TALYA Bitkisel Ürünler firması tarafından geliştirilen Herbafıber birincilik ödülüne layık görülürken, Hırvatistan Apıherbal firması tarafından geliştirilen BIOAPGYN ikinci, Laber Kimya tarafından geliştirilen Antı-Blemısh Organik Krem üçüncülük ödülüne layık görüldü. Yenilikçi ürün kategorisinde Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan tarafından geliştirilen ve Theraphyto firması tarafından üretilen Defense ağız spreyi ise mansiyon ödülü aldı. Uygulanabilir projeler kısmında; kuşburnu ekstresinden beyazlatıcı krem üretimini hedefleyen ve Meliha Can tarafından sunulan ‘Evaluation of the effect of Rosa pimpinellifolia L. Extract in Whitening Cream’ başlıklı proje birinci seçilirken, Ahmet Gözlükaya tarafından geliştirilen AGES PAGES - Aktif Pasif Güneş Enerjili kurutucu mansiyon ödülü aldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde hibrit olarak düzenlenen MESMAP-7 sempozyumunda da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda 30 farklı ülkeden 100’ün üzerinde bilimsel çalışma sunuldu. MESMAP-7 sempozyumu ve MESMAP INNOVA etkinliğinde kendilerine ev sahipliği yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile Torbalı Ticaret Odası başkanlığına, MESMAP resmi sponsoru Türk Hava Yolları ile etkinlik destekçisi Ege İhracatçı Birlikleri’ne teşekkür ediyorum. Tüm dünyada bilim camiası ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler sektörü tarafından merakla beklenen üniversal nitelikteki MESMAP-8 sempozyumu ve MESMAP INNOVA-2 etkinliğinin ünümüzdeki yıl ülkemizde yeniden tamamen yüz yüze yapılması ümit ediyorum” dedi.