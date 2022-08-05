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Mesire alalında temizlik çalışmaları başladı

Kilis Belediyesi tarafından Söğütlüdere Mesire alalında temizlik çalışmaları yapılmaya başlandı.

KİLİS 05.08.2022, 11:13
Mesire alalında temizlik çalışmaları başladı

Kilis Belediyesi tarafından Söğütlüdere Mesire alalında temizlik çalışmaları yapılmaya başlandı.

Kilis Belediyesine ait Söğütlüdere Mesire alanında Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik, bakım onarım çalışmaları başladı. Binlerce Kilislinin piknik alanı olarak kullandığı Söğütlüdere Mesire alanındaki, Göletinde suyu boşaltılarak, oluşan mil ve çamur temizlenmeye başlandı. Özelikle hafta sonları yoğunluk yaşanan mesire alanında temizliğin kısa süre içerisinde tamamlanacağı, vatandaşlara daha güzel ve hijyen bir ortamda piknik yapmalarının sağlanacağı öğrenildi.

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