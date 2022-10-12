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Merhum Başkan Bulut’un ruhuna helva dağıtıldı
Merhum Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut’un ruhuna helva dağıtıldı.
KİLİS 12.10.2022, 16:33
Merhum Belediye Başkanı Av. Mehmet Abdi Bulut’un ruhuna helva dağıtıldı.
Geçirdiği beyin kanaması sonucu 12 ekim 2020 tarihinde hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, ölümünün 2’nci yılında Kilis Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda helva ikramında bulunuldu. Helva dağıtımını ise Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş tarafından yapıldı.