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Manavgat’a giysi gönderildi
Kilis Belediyesi Meslek Edindirme merkezlerinde dikilen giysiler yangından büyük etkilenen Antalya’nın Manavgat ilçesine gönderildi.
KİLİS 13.08.2021, 17:05
Kilis Belediyesi Meslek Edindirme merkezlerinde dikilen giysiler yangından büyük etkilenen Antalya’nın Manavgat ilçesine gönderildi.Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında çalışan kursiyerler ile Kilis Kızılay Toplum Merkezi tarafından yangın felaketi yaşanan Manavgat’a teslim edilmek üzere kısa sürede, yüzlerce günlük giysileri dikip bölgeye gönderilmek üzere hazır hale getirdi. Giysilerin Antalya’nın Manavgat ilçesine gönderildiği bildirildi.