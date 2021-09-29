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Lisansüstü Öğrenciler için oryantasyon programı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Lisansüstü Öğrenciler için oryantasyon programı gerçekleştirildi.

KİLİS 29.09.2021, 09:31
Lisansüstü Öğrenciler için oryantasyon programı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Lisansüstü Öğrenciler için oryantasyon programı gerçekleştirildi.

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 7 Aralık Üniversitesinde lisansüstü eğitime başlayan öğrenciler, için oryantasyon programı gerçekleştirildi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Gülcü açılış konuşması yaparak Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü hakkında bilgi verdi.

Oryantasyon programında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Güloğlu lisanüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinden bahsederek öğrencilerin hak ve sorumluluklarına değindi.

Kariyer Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten Araştırma Görevlisi Kübra Efendioğlu Üniversite de lisansüstü eğitim almalarının öğrencilerin kariyerine olan etkisi üzerinde durdu.

Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Seda Şahin, uzaktan yapılacak olan derslerin aksamadan sürdürülebilmesi amacıyla Uzaktan Eğitim Platformunu (UZEP) tanıtarak öğrencilerin tez çalışmalarını BAP bünyesinde projelendirebileceklerine değindi.

Programda, Öğretim Görevlisi Dr. Müslüm Eflatun öğrencilerin gerekli koşulları yerine getirmeleri halinde yurtdışında Erasmus+ programı ile nasıl eğitim alabileceklerini anlattı.

Kütüphane personeli Neslihan Mert, öğrencilere kütüphanenin imkanlarını tanıtarak onların kütüphaneden nasıl faydalanabilecekleri konusunda bir konuşma gerçekleştirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Bilal Görentaş’ın Enstitü öğrencilerine tez hazırlama süreçlerinde farklı fikirler ve eleştirel düşünmeleri konusunda bir konuşma gerçekleştirmesiyle program sona erdi.

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