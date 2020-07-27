Kurban satanlara sahte para uyarısı

Kilis’te, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Canlı hayvan pazarını ziyaret ederek kurban satıcılarına sahte para konusunda uyardılar.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla başlatılan çalışma kapsamında, Kilis Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten polisler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevli polisler, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve hayvan pazarında vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunmaya devam edeceklerini belirttiler.

Vatandaşlar şimdiye kadar sahte para ile karşılaşmadıklarını belirterek, “Polisler iyi yapıyorlar. Allah razı olsun. Allah devlete zeval vermesin” ifadesini kullandı.