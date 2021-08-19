Kuran kursu öğrencilerine hediye verildi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesindeki yaz kuran kursuna giden öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Servet Ramazan, Belediye Yazı İşleri Müdürü Abdulkadir Yarımay, Cami imam hatibi Ahmet Aktaş ve Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Muhtarı Musa Kara ile birlikte yaz kuran kursu öğrencileri ziyaret etti. Başkan Ramazan, öğrencilere başarılar dileyerek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Ramazan’ın hediyelerini alan öğrenciler, teşekkür ettiler.