Kur’an Kursu öğrencilerinden yağmur duası

Kilis’te mevsim normallerinin üzerinde seyir eden sıcak hava nedeniyle Kilis’te yatılı Kur’an Kursu öğrencileri yağmur duasına çıktı.

Kilis’te devam eden kuraklık tehlikesi ve mevsim normallerinin üzerinde seyir eden sıcaklık nedeniyle Kilis Müftülüğü ’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Mehmet Pişkin Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu Yöneticisi Ahmet Kaya, Kur’an Kursu öğreticisi Ahmet Ölmez ve öğrencileri yağmur duasına çıktı. Hatim okuyan öğretici ve öğrencileri, Kilis’teki sahabe türbelerini de ziyaret ederek, dua etti.

Program sonunda Kur’an Kursu öğreticileri ve öğrenciler tarafından yağmur duası yapıldı.