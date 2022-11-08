Küpeleme ve aşılama çalışmaları sürüyor

Kilis’te, 2022 yılında 55 bin 286 küçük baş hayvan, 4 bin 725 buzağı küpeleme çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yeni doğan kuzu, oğlaklar, ile yeni doğan buzağıların aşılama ve küpeleme çakışmaları sürüyor. 2022 yılında 55 bin 286 küçük baş hayvan, 4 bin 725 buzağı küpeleme çalışması yapıldı.62 bin 162 koyun ve keçi Brusella aşısı, 10 bin 550 koyun ve keçiye çiçek aşısı, 50 bin 13 koyun ve keçiye veba, 846 hayvana kuduz aşısı, 17 bin 382 hayvana LSD aşısı, 19 bin 482 büyük baş hayvana şap aşısı ve 2 bin 490 büyük baş hayvana Brusella aşısı yapıldığı bildirildi.