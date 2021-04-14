Köylerde yol yapımını başladı

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Köylerde yol yapımına havaların ısınmaya başlaması ile birlikte başladıklarını söyledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Genel Meclis Üyesi Cuma Avcı ve Yol-Şube Müdürü Ayşe Çay ile beraber Polateli ilçesine bağlı Ömeroğlu, Yeni yapan ve Evrentepe köylerinde yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Havaların ısınmasıyla birlikte Kilis ve ilçelerine bağlı köylerde yol çalışmalarını başladıklarını ifade ederek, “Belirli bir plan çerçevesinde köylerimizin yollarının yapımını başladık. Bu yaz sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” dedi.