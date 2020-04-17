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Korona virüs nedeniyle mezarlıklara ziyaretler azaldı

KİLİS’TE, 65 YAŞ ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTININ KORANA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKAMAMASI NEDENİYLE AİLE KABRİSTANLARINI ZİYARET EDENLERİN SAYISI DÜŞTÜ.

Korona virüs nedeniyle mezarlıklara ziyaretler azaldı

KİLİS’TE, 65 YAŞ ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTININ KORANA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKAMAMASI NEDENİYLE AİLE KABRİSTANLARINI ZİYARET EDENLERİN SAYISI DÜŞTÜ.

17 Nisan 2020 Cuma 11:20
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Korona virüs nedeniyle mezarlıklara ziyaretler azaldı

Kilis’te korona virüs nedeniyle aile kabristanlarını ziyaret edenlerin sayısı azaldı.

Kilis’te özellikle cuma günü asri mezarlıkta aile kabristanlarını ziyaret eden vatandaşların sayısında düşüş yaşandı. 65 yaş üstü ile 20 yaş altı kişilerin korana virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamaması nedeniyle aile kabristanlarını ziyaret edenlerin sayısı azaldı. Aile kabristanını ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında dua ederken, bazıları ise mezarlıktaki otları temizliyor. Vatandaşlar, korana virüs nedeniyle mezarlık ziyaretine gelenlerin azaldığını, daha önceleri cuma günleri yoğunluk yaşandığını ifade etti.

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