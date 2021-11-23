Kopya düzeneği ile ehliyet sınavına girerken yakalandı

Kilis’te ehliyet sınavında üzerinde kopya düzeneği ele geçirilen yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Yaşar Aktürk Mahallesi’nde Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezinde yapılan ehliyet sınavına giren yabancı uyruklu M.H.’nin (30) durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, yabancı uyruklu M.H.’nin üst aramasında 1 çağrı cihazı, cihaza takılı 1 SIM kart, 1 telefon bataryası, bataryaya bağlı kablolar, kabloların takılı olduğu cihaz, 1 kamera, 1 hoparlör ele geçirdi. Gözaltına alınan M.H. ifadesinde söz konusu malzemeleri İ.B. ve tanımadığı bir kişiden temin ettiğini belirtti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. M.H.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.