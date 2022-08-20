Komutanlardan Vali Soytürk’e ziyaret

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ile beraberindeki komutanlar, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Jandarma Genel Komutanlığı atamalarını imzalamasından sonra Adana Bölge Komutanlığına atanan ve görevine başlayan Tümgeneral Murat Bulut ile beraberindeki Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Kilis Valisi Recep Soytürk’e nezaket ziyaretinde bulundular.

Vali Soytürk, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut’a yeni görevinde başarılar diledi.