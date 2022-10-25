Kömür dağıtımı ve Ev onarım projelerinde Kilis öncelikli illerden olacak

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu ile bir araya geldiklerini, kömür dağıtımı ve “Ev Onarım” projesiyle ilgili proje hayata geçtiğinde Kilis’in öncelikli iller arasına alınmasını görüştüklerini söyledi.

Milletvekili Dal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu’nu ziyaret ettiğini ifade ederek, “Elbeyli ve Polateli ilçelerimize bu yılki kömür dağıtımı yapılmıştı. Kilis Merkez ve Musabeyli ilçemize de kömürlerin gecikme olmadan zamanında dağıtılmasını talep ettik. İlgili Daire Başkanını arayıp gerekli talimatları verdi. Ayrıca üzerine çalışılan Ev Onarım projesiyle ilgili proje hayata geçtiğinde Kilis’in öncelikli iller arasına alınmasını görüştük. İlgi alaka ve misafirperverliği için Genel Müdürümüze teşekkür ederim” dedi.