KİTAM yeni eğitim-öğretim dönemine hazır

Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİTAM), Kilis’in sanat ve zanaat noktasındaki ayrıcalıklarının ve öneminin bilincinde faaliyet göstererek çalışmalarını devam ettiriyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala 7 Aralık Üniversitesinde her alanındaki gelişmelerine öncülük eden Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, akademik ve idari ekibiyle birlikte KİTAM’da incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Rektör Karacoşkun’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Prof. Dr. Halil Aldemir, Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Gülcü, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Yakup Doğan, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Altuncu eşlik ettiler. Rektör Karacoşkun, verimli çalışmaları dolayısıyla KİTAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Bektaş’a teşekkürlerini iletti.

Kilis’in kültürüne ve sanata meraklı olan insanların destek alabilecekleri KİTAM’da, yetenekli akademik kadrosuyla ebrudan minyatüre, tezhipten hat sanatına kadar verilen kurslarla faaliyet gösteriyor.