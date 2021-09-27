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Kış öncesi mazgallar ve ızgaralar temizleniyor

Kilis Belediyesi tarafından kış öncesi kentte bulunan mazgallar ve ızgaralar temizleniyor.

KİLİS 27.09.2021, 13:20
Kış öncesi mazgallar ve ızgaralar temizleniyor

Kilis Belediyesi tarafından kış öncesi kentte bulunan mazgallar ve ızgaralar temizleniyor.

Belediye Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis kent merkezindeki muhtelif yerlerinde su arıza, bakım onarım ve alt yapı çalışmaları hızlı bir şekilde yapılıyor. Kış öncesi yağmurların başlaması ihtimaline karşı Kilis genelinde bulunan tüm mazgallar ve ızgaralar tek tek temizlendi. Çalışmaların devem edeceği, yağmur yağdığı zaman mazgalların ve ızgaraların tıkanmaması için periyodik bir şekilde çalışmaların süreceği bildirildi.

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