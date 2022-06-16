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Kırk semseği tescillendi

Kilis Belediyesi tarafından Kırk Semseğinin coğrafi işaret belgesi alındı.

KİLİS 16.06.2022, 13:06 16.06.2022, 13:12
Kırk semseği tescillendi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Aylar önce yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Kırk Semseği’nin tescili için Türk Patent Kurumu’na yaptıkları başvurunun askı süresinin sona erdiğini ifade ederek, “ Bugün coğrafi işaret tescil belgemizi Milletvekillerimiz Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ve Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Tohumcu ile birlikte teslim aldık.Kilis Belediyesi olarak Kilis’e özgü bir çok ürünümüze coğrafi işaret tescil belgesi almak için girişimlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek. Kırk Semseği’nin coğrafi işaret tescil belgesi alınmasında başından sonuna emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

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