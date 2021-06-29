Kırıkhan Müftüsü Sevinç, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Kırıkhan Müftüsü Ahmet Seviniç, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret etti.

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kırıkhan Müftüsü Ahmet Sevinç ile Rektörlük Makamında bir araya geldi. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ahmet Sevinç’e teşekkür etti.