Kıraathane söyleşilerinin 37’ncisi gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde geleneksel Kıraathane söyleşilerinin otuz yedincisi gerçekleştirildi.

“Beşer ve Resul olarak Hz. Muhammed” konu üzerine gerçekleştirilen söyleşi, İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı öğretim görevlilerinden Arş. Gör. Abdulbaki Durmaz’ın yönlendiriciliği ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ömer Cide’nin sunumlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Söyleşiye dinleyicileri selamlayarak başlayan Doç. Dr. Cide, Hz. Peygamber hakkında konuşmanın hem kolay hem de zor olduğunu belirterek, Hz. Peygamber’in hayatının neredeyse tamamının kitaplara yansıdığını hatırlattı. Ömer Cide, Kur’an-ı Kerim’de yer alan bütün peygamberlerin, yaşadıkları dönemde kavimleri tarafından, peygamberlerin beşer olması dolayısıyla itirazla karşılandıklarını da kaydetti.

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.