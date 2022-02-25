Kıraathane söyleşilerinin 35’incisi gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kıraathane Söyleşilerinin otuz beşincisi, “Mülteciliğe Tutulmak” başlıklı söyleşi; Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Deniz Cengiz’in yönlendiriciliği ve Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Güloğlu’nun sunumlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Sunumuna dinleyicileri selamlayarak başlayan Güloğlu, fenomenolojik refleksiyonun mültecilik üzerinde uygulanmasını içeren çalışması hakkında bilgi verdi. Mülteciliğin fenemonolojik bir refleksiyona tabi tutulduğunda ortaya çıkacak cevaplar üzerinde durduğunu belirten Güloğlu mültecilik tecrübesi yaşayan kişilerin çalışmanın ana nesnesi olduğunu ifade etti. Mülteciliğin özü üzerinde duran Güloğlu, mültecilikte nesneleştirilmiş ilişkiden ziyade bir karşılaşmanın söz konusu olduğunu ifade etti. Güloğlu, Mülteciliğe tutulmanın ise mültecilikten zihnini alamama, ona âşık olma anlamına geldiğini, bir tür düşüş, durakalma, eksilme bağlamında kullandığını belirterek, bu tutulmanın onları tehlikeye açık duruma getirdiğini kaydetti.

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.