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Kıraathane Söyleşilerinin 29’uncusu gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kıraathane Söyleşilerinin 29’uncusu gerçekleştirildi.

KİLİS 18.06.2021, 12:03
Kıraathane Söyleşilerinin 29’uncusu gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kıraathane Söyleşilerinin 29’uncusu gerçekleştirildi.

“Yunus Emre ve Şiiri” başlıklı söyleşi, 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter’in yönlendiriciliği ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ın sunumuyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Söyleşiye dinleyicileri selamlayarak başlayan Yıldız, UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programları kapsamında, 2021 yılı boyunca Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran ve Yunus Emre’nin anılacağına dikkat çekti. Yıldız, Yunus Emre’nin Divan ve Risaletü’n-Nushiyye eserlerine kısaca değindikten sonra elimizde bulunan Divan nüshalarının mukayeseli incelemesiyle Yunus Emre’nin 417 şiirine ulaşıldığını belirtti.

Yıldız, Yunus Emre şiirleri üzerinde çok fazla çalışma yapılmasına rağmen bu şiirlerdeki ayet ve hadislerin tespiti konusunda yapılan çalışmaların az olmasına dikkat çekti.

Bu bağlamda eksiklikleri gidermek maksadıyla öğrencilerine doktora çalışmaları yaptırdığını söyleyen Yıldız, Yunus Emre’nin Divan’ı içerisinde yer alan bütün şiirlerinin içerisinde ya bir ayet tefsirinin ya da bir hadis şerhinin yer aldığını belirtti.

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
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