Kınalı keklik avcılarına suçüstü yakalandı

Kilis’te avlanması yasak olan 5 adet kınalı keklik ile yakalanan 3 kişiye ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine Av Koruma ekibi tarafından arazide yaklaşık 3 saat süren bir izleme ve takip neticesinde 3 kişiyi 5 adet kınalı keklik ile suç üstü yakalandı. 3 kişiye hakkında idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandığı bildirildi.