Kilis’ten Pakistan’a destek

Kilis’ten Dost ve Kardeş Ülke Pakistan’da yaşanan sel felaketinde 1000’in üzerinde insan hayatını kaybetmesi üzerine bin 200 adet gıda kolisi ve 500 adet temizlik kolisi gönderildi.

Kilis Valiliği öncülüğünde Kilis İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde Kilis Belediyesi ve Kilisli hayırseverler iş adamları tarafından bağışlanan bin 200 adet gıda kolisi ve 500 adet temizlik kolisinden oluşan 2 tır yardım Pakistan’a gönderilmek üzere TCDD Mersin tren garına gitmek üzere yola çıktı. Kilis Valisi Recep Soytürk," Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın talimatları ile Valiliğimiz öncülüğünde Pakistan’a yardım konusunda desteklerini esirgemeyen Kilis Belediye Başkanlığımıza ve Kilisli hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.