Kilis’teki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kilis’te bir otomobilde ele geçirilen 377 bin 100 adet captagon hapla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.G. (31) ve Irak vatandaşı R.T.F.O.’nun (27) içerisinde bulunduğu 31 KMB 36 plakalı aracı Oylum köyünde durdurarak arama yapmış, aramalarda 1,72 gram metamfetamine maddesi ile 377 bin 100 adet captagon hap ele geçirilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan R.T.F.O ile S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan R.T.F.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.