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Kilis’te zabıta denetimleri sıklaştırdı
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimleri sıklaştırdı.
KİLİS 27.10.2022, 11:10
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimleri sıklaştırdı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, market ve zincir marketlerde yapılan denetimlerde, kasa ve raf etiket kontrolü fiyat etiketi ve stok durumu incelendi. Zabıta ekipleri, belediye sınırları içerisinde bulunan kamuya açık alanlarda işgal önleme çalışmalarını, semt pazarlarının düzen ve kontrollerini yaptı.
Ayrıca ekipler, iş yerleri üzerinde denetimlerini yoğunlaştırdığı, kaldırım işgali yapan esnaflar ile seyyar satıcılar üzerinde denetimlerin sürdüğü bildirildi.