Kilis’te yol tepkisi

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 2 ay önce İl Özel İdaresi tarafından kazılan köy yollarının yapılmamasına vatandalar tepki gösteriyor.

İl Özel İdaresi tarafından Musabeyli ilçesine bağlı bazı köylerin yollarının 2 ay önce kazılmasına dolgu malzemesi yatırılmasına rağmen asfalt dökülmemesi köylü vatandaşların tepkisine yol açıyor. Vatandaşlar, Eskiden Özel İdare tarafından kazılan yollar kısa sürede asfaltı yapıldığını, son zamanlarda yapılmadığını buna bir anlam veremediklerini, yollarda asfaltın kaldırılması nedeniyle yol kenarında bulunan üzüm bağları ile zeytin ağaçlarının yoğun toz nedeniyle ürün kaybına uğradıklarını iddia ettiler.