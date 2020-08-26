Kilis’te yol çalışmaları sürüyor

Kilis İl Özel İdaresi tarafından köylerde asfalt çalışmalarına hız verildi.

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Musabeyli İl Genel Meclis üyesi Hasan Bozkurt, Yol Şube Müdürlüğü teknik ekibi Musabeyli ilçesine bağlı Uğurtepe, Aşağıbademli, Yukarıbademli ve Kürtüncü Köylerinde muhtarlar da bir araya gelerek yapımı devam eden köy yolları bakım onarım çalışmalarını incelediler.

İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, belirli bir plan çerçevesinde asfalt ve yol yapımına devam ettiklerini, imkanları en iyi şekilde değerlendirerek çalıştıklarını söyledi.