Kilis’te yoğun kar yağışı

Kilis’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kenti beyaza bürüyen kar yağışını fırsat bilen çocuklar sokaklara çıkıp kartopu oynadı.

Kilis’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Belediye ve Karayolları ekipleri, Kilis Çevre Yolu ve merkezde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri sürücülere kar ve tipi nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Kar yağışıyla kapanan yollar Kilis Belediyesi tarafından tuzlama çalışması yapıldı.