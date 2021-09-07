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Kilis’te yoğun denetim

Kilis’te zabıta ekipleri okul servis araçlarını ve kentteki esnafları denetledi.

KİLİS 07.09.2021, 11:07
Kilis’te yoğun denetim

Kilis’te zabıta ekipleri okul servis araçlarını ve kentteki esnafları denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde esnaflar üzerinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı denetimleri yaptı. Ekipler Odun Pazarı, Şıh Ahmet ve Mercidabık caddelerinde yaptığı konrollerde, kaldırımları işgal eden esnafları uyardı. Zabıtalar polis ekipleri ile birlikte yüz yüze eğitimin start aldığı 2021-2022 eğitim dönemin nedeniyle servis araçlarını kontrol etti.

Ayrıca zabıtalar, vatandaşlar tarafından bulunarak belediyeye teslim edilen kayıp, kimlik, cüzdan, ziynet eşyasını da sahiplerine teslim etti.

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