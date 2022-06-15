Kilis’te YKS sınavı öncesinde koordinasyon toplantısı

Kilis’te Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) il koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kütüphane ve Kongre Merkezi Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, ÖSYM Sınav Koordinatörü Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüseyin Ayvacı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, ÖSYM İl Sınav Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Muharrem Şahiner katıldı.

Toplantıda, sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için alınan önlemler ile 2022 YKS ile 2022 Yılı Sınav Takvimi’nde yer alan diğer sınavların hazırlıkları görüşüldü.