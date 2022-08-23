Kilis’te üzüm üreticilerine kurutmalık desteği

30 Eylül 2019 tarihinde kurulan Kilis Üzüm Üreticileri Birliği Kilis Horoz Karası üzümün hakkettiği yere gelmesi için yapmış olduğu çalışmalarla üyelerine “Kilis Horoz Karası” kurutma malzemesi olarak her bir üyesine kurutmalık şal ve ağır soda dağıtımı yapıldı.

Kilis İl Özel İdare tarafından desteklenen girdi dağıtımı Birliğe ait Musabeyli ilçesi Karbeyaz Köyündeki tesiste yapıldı. Törene Vali Recep Soytürk, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Musabeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Yıldız, Birlik üyesi üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Üzümün Kilis için en önemli tarım ürünlerinin başında geldiğine dikkat çeken Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, “Kilis’te tarımsal üretimde çok önemli bir yere sahip olan zeytinden sonra, üzüm de çiftçiler için hayati öneme sahip bir üründür. Ancak, bölgede uzun yıllar eski usullerle üretim yapılması, özellikle tarım zararlılarına karşı etkin mücadele yapılamaması, ürünün değerinde pazarlanamaması gibi nedenlerle hızla azalan bağ alanları nedeniyle bağcılık istenilen gelişmeyi göstermemiştir. Kilis Üzüm Üreticileri Birliği sayesinde İlimizde bulunan üzüm üreticileri bir araya gelerek üzüm üretimi talebe göre planlanacak, üretilen ürünün özellikle de Kilis yöresine ait Horozkarası kuru üzümün kalitesi arttırılarak katma değeri yüksek bir şekilde pazarda yer alması sağlanacak, böylece üzüm üreticisi çiftçimizin yüzü gülecek ve emeği yerde kalmayacaktır. Dağıtımı yapılan girdilerin ilimiz üzüm üreticisi çiftçilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.