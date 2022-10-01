Kilis’te üzüm hasadının sonuna gelindi

Kilis’te, yaş ve kuru olarak tüketilen üzüm hasadının sonuna gelindi.

Türkiye’de önemli bağcılık bölgelerinden biri olan Kilis’te, üzüm üreticilerinin bir kısmı üzümlerine yaş olarak piyasaya sürerken, bir kısmı da kurutarak, piyasaya sürdü. Bazı üreticilerin ise pekmez yaparak üzümlerini değerlendirirdi.

Üzüm hasadının bir hafta içerisinde tamamlanacağını, kuru üzüm için serilen üzümlerinde toplanmaya başlandığı bildirildi.