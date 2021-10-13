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Kilis’te uyuşturucu operasyonunda: 4 tutuklama

Kilis’te polis, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

KİLİS 13.10.2021, 09:12
Kilis’te uyuşturucu operasyonunda: 4 tutuklama

Kilis’te polis, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, 1,11 gram Eroin, 4 adet captagon, 74,68 gram sentetik cannabinoid (Bonzai) 119,33 gram uyuşturucu metamfetamin 43,33 gram esrar maddesi ele geçirildi. 38 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 6 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi.

Şahıslardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K, M.A, S.B ve A.G isimli 4 şahıs tutuklandı.

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