Kilis’te uyuşturucu operasyonu

Kilis’te, 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Ekrem Çetin Mahallesi’nde durumundan şüphelendiği 2 kişinin üzerinde arama yaptı.Üzerinde 62,44 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen Y.Ö. ve yanında bulunan H.B. gözaltına alındı. Diğer operasyonda ise M.S’yi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde durduran polis ekipleri, şahsın üzerinde yapılan aramada, 75 gram gelen metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.