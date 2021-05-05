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Kilis’te uyuşturucu operasyonu

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye getirilen esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

KİLİS 05.05.2021, 17:16
Kilis’te uyuşturucu operasyonu

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye getirilen esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Suriye ‘den Türkiye’ye uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı yönünde elde edilen bilgilere istinaden yapılan operasyon neticesinde Öncüpınar Mahallesinde, sınır hattında Suriye Türkiye’ye getirilen 2 kilo takoz esrar, 870 adet Captagon hap, yeşil reçeteye tabi 210 adet Tramadol hap, 200 adet Zaltradol hap ve 190 adet Tramalgın hap olmak üzeri bin 470 uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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