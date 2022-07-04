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Kilis’te uyuşturucu operasyonu
Kilis’in Polateli ilçesinde 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
KİLİS 04.07.2022, 14:08
Kilis’in Polateli ilçesinde 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Polateli ilçesinde İl jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışma neticesinde , Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Polateli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yapılan aramada 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi .Olayla ilgili olarak soruşturma sürdürülüyor.