Kilis’te üniversitede bin 500 yabancı öğrenci eğitim görüyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitede 15 yabancı ülkeden bin 500 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Rektör Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinin yurtdışında da Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS) yaptığını, bu sınavlara yoğun katılım olduğunu ifade ederek, ’’Üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenciler konusunda yapacağı ortak çalışmaların önem arz ediyor. 2017 yılından 189 yabancı öğrenci var iken, bugün yabancı uyruklu öğrenci sayısı bin 500’e yükselmiştir. Üniversitemiz her geçen hem büyüyor, hem gelişiyor. 5 yıl önce 6 fakülteden 8 fakülteye, 2 meslek yüksekokulundan 4 meslek yüksekokuluna, 7 bin öğrenciden yaklaşık 12 bin öğrenciye ulaşmıştır. Gittikçe gelişen bir Üniversite olduğumuzu ve bu başarıda bütün çalışanlarımızın emeklerinin katkısı vardır. Akademik anlamda ulusal ve uluslararası yayınların her geçen yıl daha da artmasını istiyoruz” dedi.