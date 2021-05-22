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Kilis’te üniversite ile kızılay ortak proje üretecek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türk Kızılayı Toplum Merkezi Yöneticileri ile yaptığı görüşmede ortak üretilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

KİLİS 22.05.2021, 11:39
Kilis’te üniversite ile kızılay ortak proje üretecek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türk Kızılayı Toplum Merkezi Yöneticileri ile yaptığı görüşmede ortak üretilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türk Kızılayı Toplum Merkezi Yöneticisi Ersun Şen ve personelleriyle Rektörlük Makamı’nda bir araya geldi. Görüşmede, 7 Aralık Üniversitesi ile Kızılay Kilis Toplum Merkezi arasında ortak yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin sonunda Rektörümüz Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ersun Şen ve beraberindeki personele teşekkür etti.
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