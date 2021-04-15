Kilis’te Türkçe’yi güzel konuşma söyleşisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Türkçe Güzel Konuşma ve Yazma” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Türkçe Güzel Konuşma ve Yazma” başlıklı söyleşi, Dr. Öğr. Üyesi Yakup Alan’ın yönlendiriciliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mahmut Abdullah Arslan’ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Yunus Emre, Namık Kemal, Cemil Meriç, Attila İlhan gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin, dilin önemi ile ilgili şiir ve sözlerinden örnekler veren Aslan, genelde dilin, özelde ise Türkçenin insanı ve milleti yükselteceğini belirtti.

Aslan, Geride olan milletlerin dilde de geride olduğunu ve dilin, insanların kendilerini ifade etmesindeki ve karşıdakilere kabul ettirmesindeki önemini vurguladı.

Türkiye Yazarlar Birliği, TÜİK, PISA ulusal ve uluslararası sınavlar ve araştırma raporlarından hareketle öğrencilerin okuduklarını anlamada ve yorumlamada yaşadıkları problemlere değinen Aslan, Türkiye’yi çağdaş medeniyetler üzerine çıkarmanın Türkçeye ve dile önem vermekle mümkün olabileceğini ifade etti.

Aslan, Okuma kültürü ve alışkanlığının kazandırılmasında, ailenin ve okul öncesi eğitiminin önemli olduğu; devlete, ailelere, okullara ve öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğü dile getirildi.

Bilgiye giden yolun kitaplardan geçtiğini belirten Aslan, dil becerilerinin geliştirilmesi için kullanılabilecek yöntem, teknik ve uygulamalardan bahsetti.

Aslan, Türkçenin milletin şah damarı olduğunun altını çizen konuşmacı, iyi yazmak ve konuşmak adına ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için ayrı ayrı önerilerde bulundu.

Aslan, En uzun yolun bir adımla başladığının, amatörce de olsa bir spor dalı ile meşgul olmanın, bir enstrüman çalmanın, yabancı dil bilmenin gerekli olduğunun vurgulandığı ve sabırla, inançla, azimle çalışmak gerektiğinin tavsiye edildiği söyleşi teşekkür konuşmaları ile sona erdi.