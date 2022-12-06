Kilis’te “Türk Ceza Hukukunda Kadın” konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Türk Ceza Hukukunda Kadın” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle 7 Aralık Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) ile Dil ve Edebiyat Topluluğu tarafından “Türk Ceza Hukukunda Kadın” başlıklı konferans düzenlendi. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Zeynep Büşra Korkmaz tarafından, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda verilen konferansta, Türk Ceza Hukukunda kadının rolü, ilgili kanunlardaki değişiklikler ve kadınların karşılaşmış olduğu cinsel taciz, cinsel saldırı, ısrarlı takip gibi cinsel suçlar hakkında bilgiler verildi. 4.Yargı Paketi’nde kadının mağdur olduğu suçlar için getirilen yeniliklerin önemi, yeni Ceza Kanunu’nun kadına tanıdığı haklar; şiddetin bir insan hakları ihlali olduğu; şiddete ve cinsel suçlara karşı sessiz kalınmaması gerektiği ve suç mağduru kadınların veya suça tanık olan şahısların neler yapabileceği anlatıldı.

Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.