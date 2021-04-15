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Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri başladı

Kilis’te, 45. Turizm Haftası kutlamaları, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

KİLİS 15.04.2021, 11:15
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Kilis’te Turizm Haftası etkinlikleri başladı

Kilis’te, 45. Turizm Haftası kutlamaları, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

45. Turizm Haftası kutlamaları Kilis Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla start aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir tarafından Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Pandemi kuraları çerçevesinde hafta boyu devam edeceği bildirildi.
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