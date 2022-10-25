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-Kilis’te trafikteki araçların yarısı motosiklet
Kilis’te, 52 bin 188 aracın yüzde 50’sinin motosiklet olduğu bildirildi.
KİLİS 25.10.2022, 11:42
Kilis’te, 52 bin 188 aracın yüzde 50’sinin motosiklet olduğu bildirildi.
Kilis’te 2022 yılı Eylül ayı itibariyle 52 bin 188 aracın 26 bin 960’nın motosikletlerden oluşuyor. Kilis’te, 11 bin 516 otomobil, 865 minibüs, 169 otobüs, 4 bin 94 kamyonet, 26 bin 960’ı motosiklet ile diğer araçlarla birlikte 52 bin 188 araç bulunuyor.