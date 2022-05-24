Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır. Kılıçdaroğlu, şimdiye kad
Kilis’te trafikteki araçların yarısı motosiklet
Kilis’te, 50 bin 825 aracın yüzde 50’sinin motosiklet olduğu bildirildi.
KİLİS 24.05.2022, 14:28
Kilis’te, 50 bin 825 aracın yüzde 50’sinin motosiklet olduğu bildirildi.
Kilis’te 2022 yılı Nisan ayı itibariyle 50 bin 825 aracın 25 bin 795’i motosikletlerden oluşuyor. Kilis’te, 11 bin 504 otomobil, 889 minibüs, 115 otobüs, 4 bin 70 kamyonet, 25 bin 795’i motosiklet ile diğer araçlarla birlikte 50 bin 825 araç bulunuyor.