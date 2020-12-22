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Kilis’te trafik kazası: 1 yaralı
Kilis’te, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
KİLİS 22.12.2020, 15:17
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Kilis’te, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mustafa Eren caddesi üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 JN 0898 motosiklet M.K’nın kullandığı 79 AU 819 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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