banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
UBS, dolar kurunda yükseliş öngördü
UBS, dolar kurunda yükseliş öngördü
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu

Kilis’te trafik kazası: 1 yaralı

Kilis’te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

KİLİS 20.04.2021, 13:43
2
Kilis’te trafik kazası: 1 yaralı

Kilis’te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi Çevreyolunda 40 yaşındaki M.P. yönetimindeki 27 R 28 55 plakalı Renault Cilo marka otomobil ile Suriye uyruklu 23 yaşındaki A.İ. yönetimindeki 79 MA 0184 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.İ. yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 Acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza yerinde inceleme yaptı.
banner478
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu