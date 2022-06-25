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Kilis’te tayini çıkan savcı ile hakemlere veda yemeği

Kilis Adliyesinde görev yapan hakim ve savcılar için veda yemeği verildi.

KİLİS 25.06.2022, 12:08
Kilis’te tayini çıkan savcı ile hakemlere veda yemeği

Kilis Adliyesinde görev yapan hakim ve savcılar için veda yemeği verildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman tarafından Kilis’te tayini çıkan Hakim ve Savcılar onuruna polisevinde bir veda yemeği verildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin ile hakim ve savcıların tayini çıkması nedeniyle düzenlenen programa Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile davetliler katıldı.

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