Kilis’te tayini çıkan jandarma personeline veda töreni

Kilis İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan tayini başka illere çıkan personel için veda töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli iken 2022 yılı Genel Atamaları çerçevesinde tayin olan jandarma personeli için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kokteyl eşliğinde veda töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit tarafından hizmet anısı şilti takdim edilerek, yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.